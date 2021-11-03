Дизайн полупрозрачного платья популярного бренда вызвал недоумение у покупателей

Необычный дизайн нового наряда популярного бренда Fashion Nova вызвал недоумение у покупателей. Соответствующие комментарии появились в TikTok-аккаунте марки.

Речь идет о капроновом полупрозрачном мини-платье телесного цвета, которое оформлено шестью длинными завязками, расположенными по бокам вещи. На опубликованном в сети видео модель объясняет, как правильно стилизовать упомянутую одежду. Публикация набрала 726,3 тысячи просмотров и 33,2 тысячи лайков.

Пользователи сети сочли наряд странным и раскритиковали его в комментариях под постом. «Я бы никогда это не надела», «Боже, что за осьминог», «Для кого это придумали», «Господи, какое страшное платье. Не понимаю, кто это носит», «Ужасно смотрится», — писали они.

В то же время другие юзеры оценили дизайн платья. «Как красиво!», «Я в восторге! Очень мило», «Я влюблена в это платье!», «Мне срочно нужен этот наряд!», «Мне очень нравится это платье!» — высказывались комментаторы.

В октябре откровенный дизайн другого наряда марки Fashion Nova вывел из себя покупателей. Речь идет о черном облегающем комбинезоне, который оформлен продолговатым вырезом, частично оголяющим грудь, талию и бедро. Стоимость вещи на сайте марки с учетом скидки составляет почти 38 долларов (2719 рублей).

