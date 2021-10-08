Откровенный дизайн нового наряда популярного бренда вывел из себя покупателей

Неприличный дизайн нового костюма популярного бренда Fashion Nova вывел из себя покупателей и вызвал среди них споры. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о черном облегающем комбинезоне, который оформлен продолговатым вырезом, частично оголяющим грудь, талию и бедро. Стоимость вещи на сайте марки с учетом скидки составляет почти 38 долларов (2750 рублей). На опубликованном в сети фото модель позирует в данном наряде, сочетая его с туфлями на каблуках. Публикация набрала больше 17 тысяч лайков.

Пользователи сети сочли наряд чересчур откровенным и непрактичным и раскритиковали его в комментариях под постом. «Как в нем ходить в туалет?», «Серьезный вопрос: как носить нижнее белье с этим нарядом?», «Если одно кольцо сломается, то у наряда начнется цепная реакция, и тогда будет очень плохо», — писали они.

Ранее в октябре оголяющий грудь дизайн нового наряда того же бренда озадачил покупательниц. Речь шла о черном облегающем платье длины макси, которое оформлено разрезом на бедре и широким вырезом в зоне декольте. «С таким же успехом можно ходить топлес», — писали клиентки.

