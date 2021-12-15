Двое россиян погибли при пожаре в бывшем здании школы

В результате пожара в бывшем здании школы в центре Москвы погибли два человека, еще один россиянин пострадал, сообщает агентство «Москва».

Собеседник агентства уточнил, что возгорание произошло на площади 50 квадратных метров в неэксплуатируемом здании школы, расположенном в Таганском районе.

В настоящий момент пожарным удалось локализовать возгорание.

По сведениям Telegram-канала «112», жертвами стали бездомные мужчины.

Ранее сообщалось, что в Амурской области во время пожара в частном доме погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей.

На момент пожара в доме находились 29-летняя хозяйка дома, ее 42-летний сожитель, 11-летняя дочь и годовалый сын. Удалось спастись 11-летнему мальчику — брату женщины, его госпитализировали в больницу.