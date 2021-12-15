Российская семья погибла во время пожара в частном доме

В Амурской области во время пожара в частном доме погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей. Об инциденте сообщает НТВ в Telegram-канале.

На момент пожара в доме находились 29-летняя хозяйка дома, ее 42-летний сожитель, 11-летняя дочь и годовалый сын. Удалось спастись 11-летнему мальчику — брату женщины, его госпитализировали в больницу.

По предварительной информации, деревянный дом загорелся из-за неисправной электропроводки.

Ранее в Тюмени в двухэтажном жилом доме произошел пожар. В результате погибли четыре человека. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть ночью. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, в тушении участвовали 39 пожарных.