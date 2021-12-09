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При пожаре в деревянном доме погибли четверо россиян

В Тюмени при пожаре в двухэтажном деревянном доме погибли четыре человека

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Тюмени в двухэтажном жилом доме произошел пожар. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщили в экстренных службах, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть ночью. Спасатели эвакуировали четверо россиян, в числе которых был ребенок.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров, в тушении участвовали 39 пожарных.

Ранее в центре Новосибирска три человека заживо сгорели в автомобиле. Машина врезалась в опору линии электропередачи, после чего загорелась. Погибшие были гражданами Таджикистана.

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Анастасия Шейкина
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