При пожаре в деревянном доме погибли четверо россиян

В Тюмени в двухэтажном жилом доме произошел пожар. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщили в экстренных службах, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть ночью. Спасатели эвакуировали четверо россиян, в числе которых был ребенок.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров, в тушении участвовали 39 пожарных.

Ранее в центре Новосибирска три человека заживо сгорели в автомобиле. Машина врезалась в опору линии электропередачи, после чего загорелась. Погибшие были гражданами Таджикистана.