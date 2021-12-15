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Названы самые популярные места России для отдыха в горах

Tvil.ru: самое популярное в России место для отдыха в горах в 2021 году — Бахчисарай

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Самыми популярными местами России для отдыха в горах в 2021 году оказались Крым, курорты Кавказских Минеральных Вод и Урал. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Лидером списка стал Бахчисарай, который находится в горном регионе Крыма. Следом за ним идет один из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод Кисловодск, а на третьем месте расположился крупнейший центр Урала Екатеринбург.

Также популярными среди российских туристов в этом году стали курорт Красная Поляна в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Красноярск, Абзаково в Башкортостане, Чемал на Алтае, Домбай в Карачаево-Черкесии и Кировск в Мурманской области.

Самым доступным оказался отдых на Домбае, где средняя стоимость ночи в отеле начинается от 1,1 тысячи рублей. Дороже остальных, напротив, выйдет ночевка в Екатеринбурге — сутки в гостинице обойдутся от 2,4 тысячи рублей.

Ранее в декабре россиянам назвали лучшие города страны для встречи Нового года вдвоем. Так, самым популярным местом, куда направляются туристы на новогодние праздники в романтическую поездку, стала Ялта.

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Дарья Рыбак
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