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В Госдуме предложили предусмотреть посещение храмов без QR-кодов

В Госдуме предложил ввести норму посещения храмов без QR-кодов в соответствующий закон

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах добавить в него возможность посещать храмы без сертификата о вакцинации, передает ТАСС.

Также кабмину рекомендуется до рассмотрения законопроекта во втором чтении внести в него медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19. Кроме того, в тексте документа говорится о рекомендациях по уточнению порядка получения документов о вакцинации или медотводе россиян, а также сертификатов гражданам, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова поручила внести изменения в закон о выдаче сертификатов переболевшим без обращения к врачам, а также привитым иностранными вакцинами.

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Никита Абрамов
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