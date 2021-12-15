В Госдуме предложили предусмотреть посещение храмов без QR-кодов

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах добавить в него возможность посещать храмы без сертификата о вакцинации, передает ТАСС.

Также кабмину рекомендуется до рассмотрения законопроекта во втором чтении внести в него медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19. Кроме того, в тексте документа говорится о рекомендациях по уточнению порядка получения документов о вакцинации или медотводе россиян, а также сертификатов гражданам, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова поручила внести изменения в закон о выдаче сертификатов переболевшим без обращения к врачам, а также привитым иностранными вакцинами.