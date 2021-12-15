Нутрициолог раскрыла пользу гречки

Нутрициолог Екатерина Михайленко рассказала о полезных свойствах гречки в беседе с РИА Новости.

По ее словам, гречка является уникальным и ценным по своему составу продуктом. Она отметила, что гречка среди всех круп ценится высоким содержанием растительного белка. Кроме того, в продукте содержатся железо, магний, фосфор, кальций, цинк.

Специалист подчеркнула, что гречка богата витаминами A, D, C, E, а такжевитамины группы В, P, PP. «Гречка — безглютеновый продукт, этот фактор особенно важен людям с таким заболеванием, как целиакия. Однозначно ее нужно вводить в свой рацион, но употребление должно быть рациональным в связи с высокой калорийностью. Поэтому тем, кто борется с лишним весом, гречку стоит употреблять умеренно», — сказала нутрициолог.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова предупредила об опасности гречки для некоторых людей. По ее словам, гречневая каша является гипоаллергенным продуктом, который назначается для лечебных столов и входит в диеты для лечения и профилактики болезней, в том числе желудочно-кишечного тракта. «Индивидуальная непереносимость гречки — большая редкость. Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке может привести к вздутию и газообразованию», — отметила специалист.