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Российскому контрактнику вынесли приговор за угрозу взорвать воинскую часть

Суд оштрафовал на 100 тыс рублей контрактника за угрозу взорвать воинскую часть в Камышине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей контрактника Данила Григорьева, который угрожал взорвать воинскую часть в Камышине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Из материалов дела следует, что 27-летний Григорьев, служивший по контракту в Пскове, был временно прикомандирован к камышинской части. Утром 25 августа военнослужащие суточного наряда не пропустили его на территорию части. Тогда недовольный Григорьев изготовил два муляжа самодельных взрывных устройств, на которых написал слово «Бомба». Он положил их в помещение дежурного по бригаде и КПП, а затем позвонил в часть и сообщил о готовящихся взрывах.

В части был введен режим антитеррора, но в ходе проверки взрывные устройства не были обнаружены.

Григорьев на суде признал свою вину.

В конце ноября сообщалось, что Южно-Сахалинский военный суд вынес приговор военнослужащему, избившему на улице полицейский патруль после сделанного ему замечания.

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Любовь Ширижик
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