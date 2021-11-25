Российский контрактник получил срок за драку с военными полицейскими

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Картабаеву, избившему на улице полицейский патруль после сделанного ему замечания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный признан виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Суд установил, что Картабаев утром 1 сентября был остановлен военным патрулем на проспекте Мира в Южно-Сахалинске. Полицейские решили доставить его в военную комендатуру за нарушение правил ношения военной формы одежды. Картабаев в ответ накинулся на патруль и избил двух сотрудников. Драку сняли на видео очевидцы инцидента и выложили в сеть.

Сообщалось, что Картабаев прибыл в Южно-Сахалинск из Республики Алтай. Он проходил службу по контракту в 39-й отдельной мотострелковой бригаде 68-го Армейского корпуса. Родственники заявили, что полицейские сами спровоцировали контрактника, оскорбляли и «выводили его из себя издевками и тычками», поэтому он дал им отпор.