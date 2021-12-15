Из-за резкого похолодания на Оке появились «ледяные цветы»

На замерзшей Оке в Нижегородской области из-за резкого похолодания заметили «ледяные цветы». Сейчас их можно найти на поверхности льда недалеко от берега. Фотографии природного явления в своем Instagram опубликовала городская блогерша под ником @shtaler.

Как правило, такое явление наблюдается в Арктике, сообщает портал «Метеоновости». Тонкие пластины льда складывается в узоры, внешне напоминающие лепестки. Они образуются из-за сильного перепада температуры между воздухом и водой: когда температура льда составляет около нуля градусов, а температура окружающей среды — ниже 20 градусов мороза. При этом лед должен быть очень тонким.

Накануне подобное явление заметили на одной из полян близ села Улу-Теляк в Иглинском районе Башкирии. Местный житель обнаружил необычные ледяные фигурки и снял их на видео.