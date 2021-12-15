В Амурской областной библиотеке откроется выставка о местных казаках

Иллюстрация: «Иллюстрированное описание перемен в обмундировании и снаряжении войск Императорской Российской армии за 1881–1900 гг»

В Амурской областной научной библиотеке имени государственного деятеля Николая Муравьева-Амурского 22 декабря откроется выставка-инсталляция о казаках, приуроченная ко Дню образования Амурского казачьего войска. Об этом сообщается на сайте Амурского областного Дома народного творчества.

Выставка «О казаках амурских» включает традиционные казачьи костюмы и справу, оружие и предметы быта. Посетители смогут увидеть полевую гимнастерку и фуражку, портупейный ремень, донские нагайки из кожи, кинжалы из стали, посуду и утварь казачьей избы. Всего более 20 экспонатов.

Одним из главных элементов выставки станут картины члена Союза художников России Сергея Петровича Власова.

Выставка продлится до 31 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Иркутске запустили серию мастер-классов и семинаров «Школа казачьего фольклора». По словам директора Иркутского областного Дома народного творчества Людмилы Герды, вся жизнь казака основана на православной культуре, вере, нравственных ценностях. Она отметила, что современные казаки гордятся своим происхождением, а молодежь тянется к изучению этого наследия.