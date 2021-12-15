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Марина Хлебникова впервые после пожара вышла на связь с фанатами

Певица Марина Хлебникова опубликовала аудиосообщение для друзей и фанатов
Марина Хлебникова

Марина Хлебникова. Фото: @marina_hlebnikova_official

Российская певица Марина Хлебникова вышла на связь и впервые обратилась к друзьям и фанатам после пожара. Артистка сделала публикацию в Instagram.

56-летняя артистка выложила аудиосообщение, в котором рассказала о своем самочувствии. Она сообщила, что старается идти на поправку и пребывает в «позитивном настроении». «Доброго времени суток, дорогие мои друзья! Как хорошо, что вы мне пишете. Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное. Стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что все со мной будет хорошо», — заверила Хлебникова.

В комментариях к посту поклонники пожелали артистке скорейшего выздоровления. Многие сказали, что были очень рады слышать бодрый голос звезды российской эстрады.

Ранее подруга Марины Хлебниковой Нина Брусянова поделилась деталями разговора с госпитализированной артисткой. Брусянова отметила, что Хлебникова все еще восстанавливается после трагедии, однако исполнительница смогла самостоятельно позвонить из больницы.

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Сергей Равин
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