Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова впервые вышла на связь

Российская певица Марина Хлебникова, пострадавшая во время пожара в Москве, впервые вышла на связь. Об этом рассказала подруга артистки Нина Брусянова в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, запись которого опубликована на YouTube.

Брусянова отметила, что Хлебникова все еще восстанавливается после трагедии, однако 56-летняя исполнительница смогла позвонить из больницы. «Мы разговаривали. Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом», — поделилась Брусянова.

В настоящее время в палату к певице пускают только членов семьи, «никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев».

19 ноября стало известно, что Марина Хлебникова впала в кому. Сообщалось, что артистка после пожара находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Знаменитость сильно пострадала во время пожара в своей двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве, она получила многочисленные ожоги тела.