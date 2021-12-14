Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова впервые вышла на связь

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая во время пожара, позвонила подруге из больницы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российская певица Марина Хлебникова, пострадавшая во время пожара в Москве, впервые вышла на связь. Об этом рассказала подруга артистки Нина Брусянова в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, запись которого опубликована на YouTube.

Брусянова отметила, что Хлебникова все еще восстанавливается после трагедии, однако 56-летняя исполнительница смогла позвонить из больницы. «Мы разговаривали. Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом», — поделилась Брусянова.

В настоящее время в палату к певице пускают только членов семьи, «никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев».

19 ноября стало известно, что Марина Хлебникова впала в кому. Сообщалось, что артистка после пожара находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Знаменитость сильно пострадала во время пожара в своей двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве, она получила многочисленные ожоги тела.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Тихановская ответила на приговор своему мужу
Курьера «Яндекс.Еда» ударили ножом в шею в Москве из-за безработицы
Владельцам жилья рассказали о способах сэкономить на налогах
Захарова упрекнула Украину за продажу гражданства мигрантам с Ближнего Востока
После массового отравления детей в Туве возбудили уголовное дело
Почти сто человек умерли от неизвестной болезни в африканской стране
Политолог спрогнозировал усиление санкций после приговора Тихановскому
Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова впервые вышла на связь
Бывшего телохранителя Макрона арестовали из-за связи с российским бизнесменом
Нейрохирурги и ракетостроители оказались не умнее обычных людей
Названы альтернативные способы получения визы США
В Москве задержали полсотни оказывавших интимные услуги стриптизерш
Стало известно о состоянии Ельцина после подписания Беловежских соглашений
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter