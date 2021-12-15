Задержание ФСБ подозреваемых в незаконной добыче кречетов попало на видео

На Камчатке сотрудники ФСБ задержали троих россиян за незаконную ловлю соколов-кречетов из Красной книги. Оперативное видео в среду, 15 декабря, публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики подбегают к автомобилям, возле которых находятся подозреваемые. Затем сотрудники ФСБ укладывают их на землю и надевают наручники. Также на видео показан подвал, в котором обвиняемые хранили кречетов, и сами птицы, на головы которых натянуты клобучки. Орнитологи выпустили краснокнижных птиц на свободу.

По данным следствия, браконьеры — местные жители в возрасте от 34 до 57 лет. С августа по декабрь они держали в гараже в городе Елизово шесть краснокнижных кречетов, других птиц они прятали в оборудованном тайнике в поселке Оссора Карагинского района. Кречетов они собирались продать двум покупателям с иностранным гражданством, отправив в порт Ванино Хабаровского края.

Ущерб от действий браконьеров оценивается на сумму в более чем 13 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ также арестовали двух покупателей-иностранцев, договорившихся о сделке с браконьерами.