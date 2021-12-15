Меган Фокс заподозрили в пластике из-за фото на выходе из клиники

Американскую актрису и фотомодель Меган Фокс заподозрили в изменении внешности посредством пластических операций после публикации новых фото на выходе из клиники Diamond Face. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци засняли знаменитость в дверях здания, где расположен офис хирурга Джейсона Би Даймонда (Jason B Diamond). На размещенных кадрах она направляется к автомобилю с опущенной головой, прикрывая опухшие лицо и губы рукой и медицинской маской. Манекенщица также надела оверсайз-олимпийку с капюшоном и бейсболку.

По информации издания, неизвестно, прибегла ли Фокс к каким-либо вмешательствам. В то же время отмечается, что в медицинском центре специалисты осуществляют различные пластические операции и косметологические процедуры, среди которых, например, ботокс, введения филлеров, увеличение губ, подтяжка кожи и ринопластика.

Сама актриса никак не прокомментировала опубликованные снимки. Кроме того, она никогда не признавалась в интервью журналистам в том, что изменяла внешность посредством пластики.

Ранее Кендалл Дженнер также заподозрили в пластике из-за фотографий папарацци на выходе из клиники. Девушку запечатлели около офиса того же врача Джейсона Би Даймонда (Jason B Diamond). На снимках видно, что она направляется к машине с опущенной головой в тканевой маске для лица и солнцезащитных очках. Ее волосы собраны в хвост.