Легендарный инвестор из США назвал способ выгодно вложить миллион рублей

Легендарный инвестор из США Джим Роджерс сказал, что сельскохозяйственные и сырьевые товары недооценены. Он бы вложился именно в них, если бы у него был только миллион рублей, пишет РБК.

«Я бы купил сельскохозяйственный ETF (индексный фонд, паи которого обращаются на бирже — прим. «Ленты.ру»). Это позволит вложиться в корзину из нескольких товаров — кукуруза, сахар, хлопок, много разных продуктов. Считаю, что цены на сельскохозяйственные и в целом сырьевые товары будут расти. Недвижимость, многие акции, облигации — это пузырь», — назвал он способ выгодно вложить деньги.

Роджерс является акционером и членом совета директоров российской агропромышленной компании «Фосагро». Он считает, что сельскохозяйственные активы — это хорошая защита от растущей инфляции. «При инфляции цены растут, и если в вашем портфеле будут активы, которые выигрывают от этого — сельское хозяйство, металлы — то вы будете делать деньги. Если вы видите рост инфляции и цен — купите сахар, серебро», — посоветовал он.

Роджерс добавил, что в России отрасль сельского хозяйства чувствует себя хорошо, а возможные санкции только помогут ему.

Ранее он призвал вкладываться в Россию на фоне глобального кризиса. Предприниматель считает, что выгоднее всего сейчас инвестировать в страны и отрасли, наиболее пострадавшие от карантинных мер.