Российские майнеры криптовалют захотели легализации

Представители российского сообщества майнеров и индустрии криптовалют хотят, чтобы власти скорее легализовали отрасль. По их мнению от этого выиграют все — государство получит полноценно работающую индустрию и инвестиции, а бизнес — ясность и понятные правила игры. Свою позицию они выразили в разговоре с «Лентой.ру».

Комментируя недавний прецедент в Иркутской области, где местная сбытовая компания — «Иркутскэнергосбыт» — добилась в суде повышения тарифа на электричество для майнеров, представители криптоиндустрии согласились, что претензии регионального поставщика энергии обоснованы, однако решение суда оставляет слишком много вопросов, так как официально в России не существует такой предпринимательской деятельности как майнинг.

«"Иркутскэнергосбыт" можно понять — использование устройств для скрытия большого количества электропотребления спровоцировало рост задолженности компании, долг постоянно рос и его приходилось покрывать за счет граждан», — отметил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель отдела продаж майнинговой компании EMCD и специалист в области добычи цифровых активов Дмитрий Кудинов. По его мнению, проблемы можно было бы избежать, если бы в России появилась соответствующая законодательная база.

«Поскольку майнерская деятельность является максимально энергоемкой, она должна быть отнесена к коммерческой деятельности. Я не считаю, что Россия потеряет статус привлекательного региона для майнеров, если майнинг признают предпринимательством. Это, наоборот, увеличит привлекательность, правила игры будут понятны, а майнеры смогут прогнозировать развитие своего бизнеса и будут понимать перспективы. Законодательные инициативы и нормальная регуляция привлекут к нам большое количество участников рынка, и именно этот шаг позволит России стать флагманом в индустрии», — заявил блокчейн-специалист EMCD Денис Смирнов.

Невысокая стоимость энергии и надежность отечественной энергостистемы неизбежно привлечет крупных инвесторов, которые пока опасаются входить в этот бизнес по причине отсутствия регулирования. Старший аналитик российского агрегатора криптообменников Bestchange.ru Никита Зуборев разделяет эту точку зрения — ключевыми факторами привлекательности для майнеров являются безопасность и легальность ведения бизнеса, считает он.

При этом сама отрасль готова к диалогу с властями. Сооснователь BitCluster Виталий Борщенко сообщил, что работа над соответствующим документом уже началась и в процессе его создания власти консультируются с его компанией и другими крупными представителями индустрии. Однако не менее актуальным вопросом является то, какие конкретно меры будут приняты, так как от этого зависит будущее майнингового бизнеса в России. «Само по себе признание это хорошо, это дает возможность заниматься майнингом легально. Важна механика и размер исчисления налога на этот вид деятельности. Он должен быть разумным относительно экономики этого вида деятельности», — считает Борщенко.

На данный момент борьба с майнерами в России носит хаотичный характер. Например, в Иркутске проводили кампанию, в ходе которой люди сообщали о своих соседях, занимающихся добычей криптовалют. Участники рынка не верят в эффективность такого «ручного режима» регулирования майнинга и заявляют о необходимости комплексного нормативного решения. В случае легализации индустрии главной проблемой станет определение налоговой базы, так как единства мнения по этому поводу нет ни у самой отрасли, ни у властей.