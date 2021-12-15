Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Жителей российского региона предупредили о морозах до минус 56 градусов

В Иркутской области ожидается резкое похолодание до минус 56 градусов

Фото: Globallookpress.com

На севере Иркутской области ночью в среду, 16 декабря, ожидаются морозы до минус 56 градусов. Об этом сообщается на сайте ГУМЧС по региону.

«В северных районах ночью минус 41-46 градусов, местами минус 51-56 градусов, днем минус 31-36 градусов, местами до минус 41 градуса», — предупредили жителей региона в МЧС.

В связи с резким похолоданием ведомство усилит профилактическую работу в жилом секторе. Большое количество пожаров в этот период происходит из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования и печей.

Из-за морозов оперативные группы будут оказывать экстренную помощь водителям на трассах.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила рекордную температуру в 38 градусов, которая была зафиксирована в самом северном городе Якутии Верхоянске. Рекордная жара была установлена 20 июня 2020 года. На сайте ВМО подчеркнули, что такая температура больше характерна для берегов Средиземного моря, чем для льдов Арктики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Филипенко
Обсудить
Последние новости
Соратница бригадного генерала Ичкерии вернулась в Чечню с разрешения Кадырова
Продавца криптовалюты ограбили на миллион долларов во время сделки в Москве
Госдума разрешила использовать водительские права для подтверждения личности
Россиянам назвали самый опасный город для встречи Нового года
Григория Лепса госпитализировали в Москве
Любовь россиян к лапше объяснили ростом разрыва между бедными и богатыми
Раскрыты подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина
Украина потратила почти весь закачанный летом газ
Американский таможенник расстрелял машины с мигрантами из России
В Госдуме предложили предусмотреть посещение храмов без QR-кодов
Россия передала США предложения по гарантиям безопасности
Раскрыты два необычных симптома омикрон-штамма коронавируса
Вирусолог усомнился в распространении неизвестной болезни из Южного Судана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter