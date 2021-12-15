Жителей российского региона предупредили о морозах до минус 56 градусов

На севере Иркутской области ночью в среду, 16 декабря, ожидаются морозы до минус 56 градусов. Об этом сообщается на сайте ГУМЧС по региону.

«В северных районах ночью минус 41-46 градусов, местами минус 51-56 градусов, днем минус 31-36 градусов, местами до минус 41 градуса», — предупредили жителей региона в МЧС.

В связи с резким похолоданием ведомство усилит профилактическую работу в жилом секторе. Большое количество пожаров в этот период происходит из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования и печей.

Из-за морозов оперативные группы будут оказывать экстренную помощь водителям на трассах.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила рекордную температуру в 38 градусов, которая была зафиксирована в самом северном городе Якутии Верхоянске. Рекордная жара была установлена 20 июня 2020 года. На сайте ВМО подчеркнули, что такая температура больше характерна для берегов Средиземного моря, чем для льдов Арктики.