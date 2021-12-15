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Воры в законе объяснили свое отношение к жертвам насилия со стороны силовиков

Воры в законе призвали не унижать жертв пыток в российских колониях

Фото: Telegram-канал BAZA

В сети появился «прогон» (воровское послание) воров в законе с призывом не унижать заключенных, которые подверглись пыткам со стороны тюремщиков. Его подлинность Telegram-каналу Baza подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

В послании авторитеты объясняют, что нельзя идти на поводу у ФСИН и понижать в иерархии тех, кого администрация колоний пытала или насиловала. «Они не являются обиженными и также полноценно могут жить в общей массе», — говорится о таком отношении в письме.

Тем, кто уже стал жертвой насилия, воры в законе советуют не считать себя изгоями, а рассказывать другим арестантам про ситуацию. «Вам всегда протянут руку и помогут», — уверяют авторы послания.

Как уточняет Baza, один из заключенных, пострадавший от пыток в саратовской колонии, заявил, что это обращение написали на воровской сходке в присутствии лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой).

Ранее сообщалось, что правозащитники вывезли во Францию новый видеоархив на 200 гигабайт с пытками в колониях. По словам основателя проекта Владимира Осечкина, информатор «летит в самолете из России», чтобы доставить в штаб-квартиру Gulagu.net во Франции архив записей за 2016-2019 годы, сделанных в Красноярске, Забайкальском и Приморском краях.

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Мария Рубникович
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