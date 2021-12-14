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Из России вывезли новый видеоархив с пытками в колониях

Правозащитники вывезли во Францию новый видеоархив на 200 Гб с пытками в колониях

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что информатор вывез во Францию новый архив на 200 гигабайт с видеозаписями с пытками в российских колониях и тюрьмах. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

По словам основателя проекта Владимира Осечкина, информатор «летит в самолете из России прямо сейчас», чтобы доставить в штаб-квартиру Gulagu.net во Франции архив записей за 2016-2019 годы, сделанных в Красноярске, Забайкалье и Приморском крае. Новый архив должен показать, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах, добавил он.

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10 ноября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками и издевательствами над заключенными в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН, которая находится в Саратовской области. По их информации, изнасилования и пытки заключенных совершали другие осужденные, которые якобы действовали по заданию сотрудников ФСИН и силовых структур.

5 октября в сети появилось первое видео с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Правозащитник Владимир Осечкин утверждал, что записи были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы.

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Марина Совина
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