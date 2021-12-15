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Путин попросил министра транспорта «не хитрить»

Путин призвал главу Минтранса утвердить программу развития транспорта до конца года

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин попросил министра транспорта Виталия Савельева «не хитрить» в вопросе запуска отраслевой программы. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

В ходе заседания глава государства спросил у Савельева, начнется ли программа комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта общего пользования в регионах, которая должна заработать с 1 января, в срок. В ответ глава Минтранса сказал, что она находится в стадии согласования и выразил надежду, что упомянутая программа заработает с 1 января 2022 года.

«В соответствии с вашим поручением формируется программа, где уже выделено порядка 44 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, решение по которым принято по инициативе "Мобильный город"», — сказал Савельев и добавил, что еще остались «нерешенные вопросы», в том числе пока не урегулированы вопросы с Минприроды и Минпромторгом по поводу мероприятий в области пассажирского транспорта в их программах.

«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе. Не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то не готова», — сказал Путин и попросил Савельева уделить программе должное внимание, и до конца года согласовать ее окончательно.

Ранее российский лидер выступил против введения антиковидных ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год.

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Варвара Кошечкина
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