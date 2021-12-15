В Москве появится памятник погибшему главе МЧС

Мосгордума поддержала инициативу установить памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Монумент появится в районе Фили-Давыдково, сообщает ТАСС.

Решение по поводу возведения памятника приняли на заседании столичного парламента. С инициативой установить монумент ранее выступило Российское военно-историческое обществу (РВИО). Монумент появится в сквере Дмитрия Михайлика на улице Кременчугской. Работы по возведению будет финансировать РВИО, и траты оценили в 20 миллионов рублей.

В начале декабря депутаты горсовета Калининграда решили присвоить имя Зиничева одной из улиц города. В итоге топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Польской, в этом районе также планируют построить школу и детский сад.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Генералу армии было 55 лет. Пост министра он занимал с 2018 года. Президент России присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.