ЕС представит возможные санкции против России из-за Украины

Евросоюз готов к возможному ужесточению санкций против России на фоне ситуации на Украине, этот вопрос будет подниматься на встрече европейских лидеров в четверг, 16 декабря. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Трансляцию сессии ведет пресс-служба ЕП.

«Когда Совет ЕС предложил нам подготовить опции на случай эскалации ситуации, мы проделали эту работу. Эти опции готовы, и мы готовы действовать», — рассказал еврокомиссар.

«Мы выполняем задание Совета ЕС о проработке вариантов действий на случай дальнейшего ухудшения ситуации или эскалации и агрессии в отношении Украины. У нас есть готовые варианты, мы готовы действовать и представим наши наработки на Совете ЕС завтра», — добавил он.

Еврокомиссар напомнил о тесном сотрудничестве Европы и Украины, отметив, что Брюссель уважает ее суверенитет и территориальную целостность. Также он призвал стороны конфликта к мирному урегулированию через дипломатические каналы.

12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о будущем вторжении на Украину пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, но не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления.

Пресс-секретарь также заявил, что Россия фиксирует весь информационный поток, который транслируется Западом с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что это может быть «камуфляжем» для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».