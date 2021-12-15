Россиянка построила квартирную пирамиду и стала миллионершей

В Алтайском крае будут судить местную жительницу, обманувшую 154 человек. Женщина собирала со своих жертв деньги, обещая инвестировать их в недвижимость и прочие активы. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Как выяснили следователи, мошенническую деятельность 31-летняя россиянка вела в период с января 2016-го по июнь 2020 года. Фактически она построила квартирного-финансовую пирамиду: брала у граждан денежные средства, говорила, что вложит их в недвижимость, но в реальности выплачивала первым вкладчикам дивиденды за счет последующих поступлений.

Женщину обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере: за четыре года ей удалось стать миллионершей — она выручила и похитила больше 188 миллионов рублей.

Дело в отношении россиянки будет направлено в Индустриальный районный суд города Барнаула для рассмотрения по существу.

Ранее, в ноябре, стало известно, что злоумышленники по поддельным документам продали московскую квартиру известной российской актрисы Аллы Клюки. Мошенники провернули хитрую схему в период пандемии, когда артистка вместе с семьей уехала работать над новым фильмом в Нью-Йорк.