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Россиянка построила квартирную пирамиду и стала миллионершей

Жительница Алтайского края обманула 154 инвестора в недвижимость на 188 миллионов рублей

Фото: Ростислав Кошелев / ТАСС

В Алтайском крае будут судить местную жительницу, обманувшую 154 человек. Женщина собирала со своих жертв деньги, обещая инвестировать их в недвижимость и прочие активы. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Как выяснили следователи, мошенническую деятельность 31-летняя россиянка вела в период с января 2016-го по июнь 2020 года. Фактически она построила квартирного-финансовую пирамиду: брала у граждан денежные средства, говорила, что вложит их в недвижимость, но в реальности выплачивала первым вкладчикам дивиденды за счет последующих поступлений.

Женщину обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере: за четыре года ей удалось стать миллионершей — она выручила и похитила больше 188 миллионов рублей.

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Дело в отношении россиянки будет направлено в Индустриальный районный суд города Барнаула для рассмотрения по существу.

Ранее, в ноябре, стало известно, что злоумышленники по поддельным документам продали московскую квартиру известной российской актрисы Аллы Клюки. Мошенники провернули хитрую схему в период пандемии, когда артистка вместе с семьей уехала работать над новым фильмом в Нью-Йорк.

Нина Ташевская
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