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Эротическая модель пообещала сниматься без одежды до 70 лет

Модель заработала 19 миллионов рублей в месяц на эротических снимках в OnlyFans

Фото: @bonnielocketxox

Модель из Великобритании, заработавшая миллионы фунтов стерлингов на OnlyFans, пообещала публиковать снимки без одежды до старости. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Публикация эротических фото на OnlyFans приносит 33-летней Бонни Локет 200 тысяч фунтов стерлингов (19,5 миллиона рублей) в месяц. «Думаю, я перестану этим заниматься только в том случае, если это будет физически невозможно, — заявила она. — В старости тело теряет гибкость, поэтому некоторые позы могут не получаться, но я что-нибудь придумаю».

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По словам Локет, некоторые уже считают, что она слишком стара для того, чтобы сниматься без одежды. «Не представляю, что они скажут, когда мне исполнится 70 лет, — говорит она. — Впрочем, какая разница. Обнажаться могут не только молодые, и все, кто думает иначе, глубоко заблуждаются».

Ранее стало известно, что пара из Великобритании решила уволиться с работы, чтобы проводить больше времени с детьми, и начала зарабатывать на продаже интимных фото и видео в сети. Британцы успешно совмещают родительство и подготовку контента: когда дети ложатся спать, они начинают снимать видео.

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Олег Парамонов
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