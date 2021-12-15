Эротическая модель пообещала сниматься без одежды до 70 лет

Модель из Великобритании, заработавшая миллионы фунтов стерлингов на OnlyFans, пообещала публиковать снимки без одежды до старости. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Публикация эротических фото на OnlyFans приносит 33-летней Бонни Локет 200 тысяч фунтов стерлингов (19,5 миллиона рублей) в месяц. «Думаю, я перестану этим заниматься только в том случае, если это будет физически невозможно, — заявила она. — В старости тело теряет гибкость, поэтому некоторые позы могут не получаться, но я что-нибудь придумаю».

По словам Локет, некоторые уже считают, что она слишком стара для того, чтобы сниматься без одежды. «Не представляю, что они скажут, когда мне исполнится 70 лет, — говорит она. — Впрочем, какая разница. Обнажаться могут не только молодые, и все, кто думает иначе, глубоко заблуждаются».

Ранее стало известно, что пара из Великобритании решила уволиться с работы, чтобы проводить больше времени с детьми, и начала зарабатывать на продаже интимных фото и видео в сети. Британцы успешно совмещают родительство и подготовку контента: когда дети ложатся спать, они начинают снимать видео.