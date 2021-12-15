Наталия Орейро повторила свой культовый образ из «Дикого ангела» спустя 23 года

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», повторила культовый образ своей героини спустя 23 года. Соответствующие кадры публикует «Кино Mail.ru».

Известно, что знаменитость приехала в Россию для участия в новом запуске сериала «Дикий ангел» на телеканале «Суббота!», представители которого предложили ей сняться в промосъемке.

На фотосессии Орейро повторила свои узнаваемые образы. Например, ее запечатлели в белом платье из заставки шоу, а также в красной кепке, полосатой футболке, голубых джинсах свободного кроя и черных кедах. Сотрудники телеканала отметили, что кепку звезда привезла с собой из Аргентины. По словам Орейро, именно в ней она снималась в «Диком ангеле».

Ранее в декабре сообщалось, что Наталия Орейро впервые посетила Россию в качестве российской гражданки. При этом она отметила, что не останется в стране на Рождество, так как вся ее семья сейчас находится в Аргентине.