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Наталия Орейро повторила свой культовый образ из «Дикого ангела» спустя 23 года

Наталия Орейро приехала в Россию и снялась в кепке и футболке из знаменитого сериала

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», повторила культовый образ своей героини спустя 23 года. Соответствующие кадры публикует «Кино Mail.ru».

Известно, что знаменитость приехала в Россию для участия в новом запуске сериала «Дикий ангел» на телеканале «Суббота!», представители которого предложили ей сняться в промосъемке.

На фотосессии Орейро повторила свои узнаваемые образы. Например, ее запечатлели в белом платье из заставки шоу, а также в красной кепке, полосатой футболке, голубых джинсах свободного кроя и черных кедах. Сотрудники телеканала отметили, что кепку звезда привезла с собой из Аргентины. По словам Орейро, именно в ней она снималась в «Диком ангеле».

Ранее в декабре сообщалось, что Наталия Орейро впервые посетила Россию в качестве российской гражданки. При этом она отметила, что не останется в стране на Рождество, так как вся ее семья сейчас находится в Аргентине.

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Айсель Эюбова
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