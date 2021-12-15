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Бывший глава офиса Зеленского обвинил в своей отставке Коломойского

Андрей Богдан: 50% увольнения кабмина Украины является заслугой олигарха Коломойского
Андрей Богдан

Андрей Богдан . Фото: РИА Новости

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что его отставка была инспирирована олигархом Игорем Коломойским. Видеозапись доступна на YouTube.

«Пятьдесят процентов увольнения кабмина, генерального прокурора, меня, в первую очередь меня, — это заслуга Игоря Валерьевича Коломойского», — сказал он.

Богдан ушел в отставку 11 февраля 2020 года. Его место занял советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Причиной увольнения называли затянувшийся личный конфликт Богдана с украинским президентом. СМИ писали со ссылкой на источники, что Зеленского раздражало приписываемое Богдану влияние на него, и он начал отдалять от себя главу офиса. Это привело к конфликтам и с другими чиновниками.

Марина Совина
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