Бывший глава офиса Зеленского обвинил в своей отставке Коломойского

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что его отставка была инспирирована олигархом Игорем Коломойским. Видеозапись доступна на YouTube.

«Пятьдесят процентов увольнения кабмина, генерального прокурора, меня, в первую очередь меня, — это заслуга Игоря Валерьевича Коломойского», — сказал он.

Богдан ушел в отставку 11 февраля 2020 года. Его место занял советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Причиной увольнения называли затянувшийся личный конфликт Богдана с украинским президентом. СМИ писали со ссылкой на источники, что Зеленского раздражало приписываемое Богдану влияние на него, и он начал отдалять от себя главу офиса. Это привело к конфликтам и с другими чиновниками.