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В Нижнем Новгороде откроют первый иглу-парк

В Нижнем Новгороде откроется новое пространство для отдыха с семьей или компанией

Фото: страница «Автозаводский парк г.Нижний Новгород» во «ВКонтакте»

В Нижнем Новгороде откроют первый иглу-парк в пятницу, 17 декабря. Об этом KP.RU сообщили в МАУ «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода».

Корреспондент издания обнаружил на территории Автозаводского парка три стеклянные беседки в форме куполов. Выяснилось, что они находятся в процессе сборки. Беседки станут частью иглу-парка — нового пространства для отдыха с семьей или компанией, поясняется в материале.

Панорамные беседки, вместимость которых составляет от двух до 18 человек, будут отапливаться. У посетителей «куполов» будет возможность заказать доставку еды из любого кафе или принести ее с собой.

Ранее в декабре сообщалось, что в Нижнем Новгороде построят трехэтажный океанариум с научной лабораторией. Он появится на Гребном канале, рядом с парком Победы. В океанариуме будут проводить лекции для детей о водной флоре и фауне, ресурсах планеты, а также о современных проблемах экологии.

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Айсель Эюбова
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