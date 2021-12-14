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В Нижнем Новгороде построят трехэтажный океанариум с научной лабораторией

На Гребном канале в Нижнем Новгороде появится трехэтажный океанариум

Фото: Архитектурный совет Нижегородской области

В Нижнем Новгороде весной 2022 года начнется строительство трехэтажного океанариума. Он появится на Гребном канале, рядом с парком Победы, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на застройщика, ООО «Аквариум».

Отмечается, что проектная документация получила положительное заключение экспертизы. Срок строительства займет 24 месяца.

На базе океанариума откроют научную лабораторию, где будут проводить исследования в области ихтиологии, биохимии и аквариумистики. К работам будут в том числе привлечены нижегородские научные центры.

Кроме того, в океанариуме будут проводить лекции для детей о водной флоре и фауне, ресурсах планеты, а также о современных проблемах экологии. Площадку планируют использовать и для научных семинаров и конференций, посвященных экологии.

Ранее сообщалось, что мэр Ярославля Владимир Волков предложил открыть в городе уникальный биопарк, который станет крупнейшим в Европе. На территории парка планируется создать туристический комплекс с отелем, оздоровительным центром, дельфинарием, океанариумом, этнодеревней и ипподромом.

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Варвара Кошечкина
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