В России заявили о необходимости нового контракта Украины с «Газпромом»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил о необходимости для Украины заключить новый контракт с «Газпромом», исходя из ситуации с газовыми хранилищами. В ходе разговора с «Лентой.ру» российский эксперт заявил, что Киев будет вынужден заключить новый контракт с большой вероятностью.

Из украинских подземных хранилищ отобран почти весь газ, закачанный туда летом при подготовке к зиме. Об этом со ссылкой на Gas Infrastructure Europe ранее сообщил «Газпром». Перед началом закачки в 2021 году запасы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) составляли 15,29 миллиарда кубометров топлива. По состоянию на 13 декабря запасы газа составляют 15,34 миллиарда кубометров, что ниже показателя прошлого года на 39,2 процента, или на 9,9 миллиарда кубометров.

Очевидное решение

У Украины только два источника газа — собственная добыча и реверсный газ, сообщил Пикин. С учетом того, что уже к середине декабря Киев пришел к минимальным объемам в хранилищах, можно сказать, что этого объема топлива не хватит на отопление страны, убежден эксперт.

«Вскоре они придут к таким значениям, которых никогда не было. Украина с большой вероятностью будет вынуждена заключить новый контракт с “Газпромом”», — предположил эксперт по энергетике.

Он отметил, что теоретически Украина может попытаться организовать поставки сжиженного газа из Европы через газовую систему Европейского союза. Однако западные соседи также стеснены обстоятельствами, поэтому этот вариант остается маловероятным, резюмировал Пикин.

«У них и так сейчас максимальные цены на газ за всю историю, и лучше уже не будет. Поэтому самое очевидное решение — это заключение контракта с “Газпромом”. Но из-за политической ситуации они сейчас всячески будут стараться этого избежать. Это очень дорого им обойдется. Контракт с “Газпромом” сам напрашивается и не позднее февраля месяца», — заключил специалист.

С 1 января по 15 декабря 2021 года «Газпром» добыл 490,4 миллиарда кубометров газа — на 14,2 процента, или на 61,1 миллиарда кубометров, больше, чем в 2020 году. Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 4,8 процента, до 178,1 миллиарда кубометров. В Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Польшу, Данию и Финляндию «Газпром» поставил в текущем году больше газа, чем за весь 2020 год. В декабре вырос экспорт топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири», суточные объемы превысили контрактные обязательства более чем на треть.