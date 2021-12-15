Стало известно о местонахождении похищенной из-за отказа выходить замуж девушки

Стало известно о местонахождении жительницы села Приютное Калмыкии, которую 11 декабря похитили и увезли из-за отказа выходить замуж. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

20-летнюю девушку нашли в городе Южноуральске Челябинской области. По словам россиянки, она добровольно покинула дом, чтобы выйти замуж. Ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

Доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о похищении человека, продолжается.

Ранее сообщалось, что семеро мужчин похитили девушку и избили ее родных. Родственники похищенной рассказали, что это произошло из-за отказа россиянки выходить замуж за 15-летнего парня. Несовершеннолетний собрал своих знакомых и пришел в дом к девушке ночью с дубинками, ножами и кастетами. Ее мать и брат пытались остановить злоумышленников, но их избили.