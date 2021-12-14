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Россияне похитили девушку после отказа выходить замуж и избили ее родных

В Калмыкии мужчины похитили девушку и избили ее родных и-за отказа от замужества

В селе Приютном в Калмыкии семеро мужчин похитили девушку и избили ее родных. Это произошло после отказа россиянки сыграть свадьбу с 15-летним сыном одного из нападавших, сообщает Telegram-канал SHOT.

Родственники рассказали, что отец жениха якобы вел переговоры с семьей 20-летней девушки. Из-за отказа отец 15-летнего россиянина собрал своих знакомых и пришел в дом к девушке ночью с дубинками, ножами и кастетами. Ее мать и брат пытались остановить злоумышленников, но их избили.

По данным канала, невесту увезли в Челябинск. Она смогла позвонить родственникам — теперь ее ищут.

Ранее в Новосибирской области россиянин насмерть забил невесту в день свадьбы. В нетрезвом состоянии мужчина ударял свою супругу по голове и туловищу, от полученных травм она скончалась на месте.

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Анастасия Шейкина
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