Тринадцатилетний помощник депутата Госдумы рассказал о работе в политике

Тринадцатилетний Сааб Азизов из Махачкалы уже полтора года занимается журналистикой, работая на самом крупном региональном телеканале и на радио. Недавно подросток стал помощником депутата Государственной Думы Султана Хамзаева. О работе в политике мальчик рассказал Daily Storm.

«Сначала тренировка до 10 утра, потом школа, работа, а вечером уроки. Я работаю корреспондентом канала РГВК «Дагестан» и радиоведущим на радио «Страна гор». Сейчас больше я уделяю время работе, потому что школа у нас закрылась на карантин. И поэтому большую часть времени мне приходится уделять работе», — поделился Сааб.

Главное, по словам подростка, все заранее планировать. Несмотря на свою занятость, отметил мальчик, уроки он не пропускает.

Свою деятельность Сааб начал с печатной журналистики в газете «Орленок — Дагестан». Однако данная сфера ему быстро наскучила, и он решил уйти на телевидение. «Больше мне нравится телевизионная журналистика: ты встречаешься, разговариваешь в прямом эфире, ведешь передачи. А в печатной журналистике у тебя кроме того, как написать текст или просто взять интервью, нет никаких возможностей», — отметил подросток.

Сааб встречался со многими политиками, например, с Хамзаевым он пообщался дистанционно, после того как задал главе Дагестана вопрос об общественном контроле за детскими и спортивными площадками. Сергей Меликов направил его к Хамзаеву, а тот решил сделать его своим помощником.

По словам Сааба, он будет заниматься федеральным проектом «Трезвая Россия» — проводить так называемые уроки трезвости, заниматься пропагандой здорового образа жизни среди молодежи. Среди политиков его кумиром является Хизри Шихсаидов — экс-председатель Народного собрания Республики Дагестан, а что касается журналистов, мальчик восхищается Владимиром Соловьевым.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной Думы приняли закон о повышении зарплат своим помощникам и сенаторам. Размер оплаты будет увеличен на 20 процентов. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2022 года.