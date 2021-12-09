Госдума одобрила закон о повышении зарплат помощникам депутатов

Депутаты Государственной Думы приняли закон о повышении зарплат своим помощникам и сенаторам. Размер оплаты будет увеличен на 20 процентов. Соответствующая информация опубликована на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что одобренный закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее стало известно, что на увеличение заработных плат помощникам депутатов Госдумы в следующем году выделят из бюджета дополнительно 761,4 миллиона рублей. Общий фонд оплаты труда помощников депутатов и сенаторов предложили увеличить с указанных в законе 300 до 387 тысяч рублей.

В 2023-м году на зарплаты помощникам депутатов выделят 794,8 миллиона рублей, в 2024-м — 822,4 миллиона рублей. Отмечается, что каждый депутат и сенатор может иметь до семи помощников, не более двух из них могут работать в парламенте, а остальные — в регионе.

8 декабря законопроект об увеличении зарплаты своим помощникам внесли в Госдуму депутаты от всех фракций.