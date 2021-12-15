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Путин назвал причину демографических проблем в России

Президент Путин борьба с бедностью остается одним из главных приоритетов

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Бедность является одной из причин демографических проблем в России. С ней необходимо бороться, призвал президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Борьба с бедностью является безусловным приоритетом, подчеркнул глава государства. Для повышения доходов россиян важно учитывать все, отметил он в рамках заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российский лидер назвал способы повысить доходы граждан. По словам президента, для этого важны «и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие субъектов и отраслей экономики, и повышение доступности и качества образования на всех уровнях.

Ранее Путин заявил, что основной враг России — это низкие доходы миллионов граждан. Он уточнил, что такая ситуация может угрожать стабильному развитию государства. В ближайшие три года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей.

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Юлия Ямпольская
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