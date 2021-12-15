Путин назвал способ повысить доходы россиян

Президент России Владимир Путин назвал способы повысить доходы россиян: в перечне оказались адресная помощь семьям с детьми и создание новых рабочих мест. Слова главы государства передает ТАСС.

По мнению Путина, для этого важны «и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, и повышение доступности и качества образования на всех уровнях».

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что борьба с бедностью является важным приоритетом властей, она прямо связана с ответом на демографический вызов.

Ранее Путин заявил, что главный враг страны — это низкие доходы миллионов граждан. Российский лидер считает, что такая ситуация может угрожать стабильному развитию государства. В ближайшие три года на социальную поддержку граждан предполагается направить 41,5 триллиона рублей.

В июле президент поручил руководству страны скорректировать цели по снижению уровня бедности населения. Глава государства уверен, что основной удар по экономике и доходам населения за последнее время нанесла пандемия коронавируса.