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Российским туроператорам продлят срок возврата средств за несостоявшийся отдых

Власти РФ согласовали перенос выплат от туроператоров по несостоявшимся турам до 2023 года

Фото: Pixabay

Власти согласовали перенос выплат российским туроператорам по несостоявшимся турам. Срок возврата средств будет продлен до 2023 года, соответствующие поправки в законодательство для отсрочки Госдума рассмотрит в четверг, 16 декабря. Об этом рассказал РБК председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Речь идет о поправках в действующий закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Они уже были приняты в первом чтении 8 декабря.

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10 декабря

До января 2022 года деньги не получили около 200 тысяч клиентов, чей отдых сорвался из-за пандемии. В настоящее время у туристических компаний есть обязательства выплатить средства или предложить равнозначный тур до 31 декабря 2021 года, если туристы оплатили поездку до 31 марта 2020 года, но не осуществили ее из-за введенных ограничений.

Тарбаев отметил, что действующая в настоящее время отсрочка позволила компенсировать несостоявшийся тур более чем миллиону россиян, а долг сократился с 44 до 7 миллиардов рублей.

Глава комитета добавил, что в случае непродления постановлений не вернувшие средства туроператоры попадут под банкротство, что приведет к проседанию рынка туристических услуг, а клиенты получат символические компенсации.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России подсчитали, что российские туроператоры не смогли компенсировать до конца 2021 года потерянные из-за пандемии путевки более чем 200 тысячам отечественных туристов.

По данным АТОР, средняя стоимость туров с учетом частичных оплат по раннему бронированию составляет около 46-62 тысяч рублей за одну заявку. Отмечается, что в каждой заявке было в среднем три человека.

Марина Совина
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