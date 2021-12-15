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Эксперт назвал московский транспорт самым дешевым для студентов

Александр Чекмарев: в Москве самый дешевый среди крупных городов проезд для студентов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москва предоставляет самый дешевый среди крупных городов России проезд для студентов. Об этом заявил Александр Чекмарев, заместитель директора Научно-образовательного центра «Цифровые высокоскоростные транспортные системы» Российского университета транспорта.

Он отметил, что ряд популярных для проезда в Московском метро тарифов остаются неизменными. Это безлимитный билет на 365 дней, Face Pay и проездной для школьников и студентов на 3 месяца. Город старается создать для студентов и школьников еще более комфортные условия пользования транспортом — стоимость билетов для этих категорий пассажиров не повышается или повышается незначительно.

Кроме того, с 1 мая школьники и студенты смогут пользоваться билетом на проезд в течение 30 дней с любой даты пополнения, а не до конца текущего месяца. Это, по словам Александра Чекмарева, «важный шаг для экономии средств и времени молодого поколения».

Также он сообщил, что для всех пользователей карты «Тройка» продолжает действовать важная опция: привязав «Тройку» к личному кабинету, владелец не рискует ее потерять, ведь данные о ней остаются в телефоне. Это, отметил Александр Чекмарев, повышает удобство использования длинных абонементов для пассажиров.

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Татьяна Романова
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