В Кремле анонсировали заседание набсовета Агентства стратегических инициатив

Президент России Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), а также встречу с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой. Это анонсировали в пресс-службе Кремля, пишет РИА Новости.

Уточняется, что мероприятия пройдут в четверг, 16 декабря. В ходе заседания АСИ будут представлены итоги рейтинга качества жизни субъектов и данные о ходе реализации Национальной социальной инициативы, нацеленной на повышение удовлетворенности россиян услугами в социальной сфере. Кроме того, участники обсудят новую стратегию АСИ до 2024 года, предусматривающую целый ряд новых инициатив.

В Кремле отметили, что новую стратегию АСИ проиллюстрирует выставка проектов, которую также посетит российский лидер.

Ранее глава государства по видеосвязи встретился с президентом КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров лидер КНР отметил, что эта встреча стала для них с Путиным уже 37-й по счету. Он поблагодарил российского президента за поддержку Китая, а также заявил, что отношения между странами «демонстрируют крепкую жизнеспособность».