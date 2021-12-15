Си Цзиньпин поблагодарил Путина за поддержку Китая

Во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным лидер КНР Си Цзиньпин поблагодарил собеседника за поддержку Китая и заявил, что отношения между странами «демонстрируют крепкую жизнеспособность». Цитату приводит РИА Новости.

«Мир вступил в период турбулентности и больших перемен, китайско-российские отношения, выдержав разного рода испытания, показали крепкую жизнеспособность, приобрели новое дыхание», — убежден китайский политик.

В ходе переговоров, которые начались между лидерами двух стран по видеосвязи, глава КНР отметил, что данная встреча стала для них с Путиным уже 37-й по счету. В свою очередь, Путин назвал отношения России и Китая образцом для XXI века. Он напомнил, что 16 июля Россия и Китай отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В 2021-м его продлили еще на пять лет.