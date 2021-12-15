Путин и Си Цзиньпин раскрыли отношение друг к другу

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным назвал его другом. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает ТАСС.

В ходе переговоров, которые начались между лидерами двух стран по видеосвязи, глава КНР отметил, что данная встреча стала для них с Путиным уже 37-й по счету. Он также раскрыл свое отношение к российскому президенту, обратившись к нему как к «старому другу».

«Уважаемый президент Путин, мой старый друг, очень рад провести с вами вторую в этом году видеоконференцию и 37-ю по счету нашу встречу с 2013 года», — сказал Си Цзиньпин.

Путин в ответ назвал своего собеседника «уважаемым другом».

Ранее сообщалось, что во время видеоконференции с Си Цзиньпином Путин оценил отношения России и Китая как образцовые для XXI века. Он также отметил, что рассчитывает встретиться с китайским коллегой лично уже в феврале, в ходе поездки в Пекин.