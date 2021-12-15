Музей истории Махачкалы и Музей боевой славы отремонтируют

Власти Дагестана решили провести ремонт в Музее истории Махачкалы и Музее боевой славы имени Макаровой. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

«Что касается Музея истории Махачкалы, то здесь мы привлечем к работе и городские власти, составим дефектный акт, выберем наиболее приемлемое архитектурное решение. Второй музей, который мы посмотрели — Музей боевой славы — находится в республиканской собственности, здесь мы рассмотрим возможность расширения площади здания, не нарушая архитектуры», — заявил премьер-министр региона Абдулпатах Амирханов.

По его словам, в учреждениях необходимо не только провести ремонтные работы, но и обновить инвентарь, проверить внешний вид экспонатов. Амирханов добавил, что оба музея нуждаются в улучшении, поскольку пользуются спросом как у жителей Дагестана, так и у приезжих. Точные сроки ремонта пока не определены.

7 декабря сообщалось, что Дагестанский государственный театр кукол, расположенный в Махачкале, открылся после капитального ремонта. Художественная руководительница и директор заведения Аминат Яхьяева рассказала журналистам, что в рамках ремонта рабочие сделали косметический ремонт, обновили кровлю и систему отопления, установили в зрительном зале новые кресла.