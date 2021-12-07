Дагестанский театр кукол открылся после капитального ремонта

Дагестанский государственный театр кукол, расположенный в Махачкале, открылся после капитального ремонта. Об этом сообщает РИА «Дагестан».

Художественная руководительница и директор заведения Аминат Яхьяева рассказала журналистам, что в рамках ремонта рабочие сделали косметический ремонт, обновили кровлю и систему отопления, установили в зрительном зале новые кресла. «Месяцы подготовки и переживаний. Но все окупилось, стоило только увидеть, как спешит в наш театр долгожданный зритель. А значит, все получилось!» — высказалась Яхьяева.

Отмечается, что в 2022 году театр в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» закупит автобус для гастролей труппы и новое световое оборудование.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области стартовал XIV Международный Рождественский фестиваль искусств. Театральное мероприятие продлится до 18 декабря.