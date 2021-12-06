В Новосибирской области стартовал Рождественский фестиваль искусств

В Новосибирской области 4 декабря стартовал XIV Международный Рождественский фестиваль искусств. Об этом сообщается на сайте областного министерства культуры.

Мероприятие проводит Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» при поддержке министерства культуры Новосибирской области в партнерстве с Новосибирской государственной филармонией.

Фестивальная программа продлится до 18 декабря. В нее входят спектакли ведущих российских театров, концерты отечественных и зарубежных коллективов и исполнителей, премьеры сезона от новосибирских театров, выставочные экспозиции, творческие встречи и мастерклассы.

При этом фестиваль охватывает не только территорию Новосибирска, но и районы Новосибирской области, уточнила министр культуры региона Наталья Ярославцева.

Ранее сообщалось, что в Тамбове пройдет IX междунaродный фестиваль имени народного артиста СССР Виктора Мeржанова «В музыке я вижу спасeние». Мержанов родился в Тамбове в 1919 году. Получил международную популярность в 1945-м, выиграв премию Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей.