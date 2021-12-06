В Тамбове пройдет музыкальный фестиваль имени Мержанова

В Тамбове пройдет IX междунaродный фестиваль имени Виктора Мeржанова «В музыке я вижу спасeние». Об этом сообщает портал «Тамбовский репортер».
В рамках мероприятия состоится концерт пианиста из Румынии Николая Думитру «Картинки. Краски и тени» и выступление оркестра русских народных инструментов Тамбовского государственного музыкально-педагогического института имени Рахманинова.
Народный артист СССР Виктор Мержанов родился в Тамбове в 1919 году. Получил международную популярность в 1945-м, выиграв премию Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей.
Ранее сообщалось, что лауреатом II Всероссийского фестиваля-конкурса чтецов «Читаем классику в Третьяковской галерее» стал участник из Удмуртии Вячеслав Клепов.