На Украине раскрыли отличия охраны Зеленского и других президентов

Личная охрана президента Украины Владимира Зеленского насчитывает 70 человек. Это больше, чем у любого другого президента Украины. Об этом рассказал бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко, передает «Гордон».

Луценко насчитал 70 человек только в «первом круге» президентской охраны. При этом вокруг Зеленского еще больше сотрудников, оберегающих его жизнь и здоровье. «На периметре стоят другие — есть разведки, есть еще передовые группы», — уточнил прокурор.

Для Украины большое количество сотрудников безопасности президента необычно — в этом отличие охраны Зеленского от других президентов страны. Для сравнения Луценко раскрыл аналогичное количество охраны у бывшего лидера Петра Порошенко. По его словам, тогда было только 10-15 телохранителей.

Луценко подчеркнул, что не считает увеличение числа президентских охранников чем-то плохим. Однако он отметил, что такого на Украине «еще никогда не было».

Ранее бывший глава офиса Зеленского Андрей Богдан сравнил нынешнего президента Украины с российским лидером Владимиром Путиным. Он выразил мнение, что Зеленский — «неудачная пародия» на «молодого Путина».