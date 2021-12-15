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На Украине раскрыли отличия охраны Зеленского и других президентов

Бывший прокурор Украины: в личной охране президента Зеленского дежурят 70 сотрудников

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Личная охрана президента Украины Владимира Зеленского насчитывает 70 человек. Это больше, чем у любого другого президента Украины. Об этом рассказал бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко, передает «Гордон».

Луценко насчитал 70 человек только в «первом круге» президентской охраны. При этом вокруг Зеленского еще больше сотрудников, оберегающих его жизнь и здоровье. «На периметре стоят другие — есть разведки, есть еще передовые группы», — уточнил прокурор.

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Для Украины большое количество сотрудников безопасности президента необычно — в этом отличие охраны Зеленского от других президентов страны. Для сравнения Луценко раскрыл аналогичное количество охраны у бывшего лидера Петра Порошенко. По его словам, тогда было только 10-15 телохранителей.

Луценко подчеркнул, что не считает увеличение числа президентских охранников чем-то плохим. Однако он отметил, что такого на Украине «еще никогда не было».

Ранее бывший глава офиса Зеленского Андрей Богдан сравнил нынешнего президента Украины с российским лидером Владимиром Путиным. Он выразил мнение, что Зеленский — «неудачная пародия» на «молодого Путина».

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Дмитрий Настасьев
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