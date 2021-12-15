Россияне кинулись скупать недвижимость в одной стране ради вида на жительство

Россияне массово переезжают в Испанию — они кинулись скупать там недвижимость ради вида на жительство (ВНЖ), говорится в сообщении портала Spain-Real.Estate, поступавшем в редакцию «Ленты.ру». Пик российского интереса к Испании пришелся на июль 2021-го, утверждают эксперты.

По их данным, в минувшем ноябре россияне стали на 7 процентов чаще, чем в октябре, интересоваться недвижимостью в этой стране ради ВНЖ. Также в прошлом месяце спрос на получение ВНЖ в Испании со стороны россиян оказался на 33 процента выше, чем в ноябре 2020-го и на 49 процентов выше, чем в ноябре допандемийного 2019 года.

По итогам 11 месяцев 2021-го (с января по ноябрь) российский спрос на получение испанского ВНЖ оказался на 27,6 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что 66 процентов состоятельных российских покупателей зарубежного жилья рассматривают его покупку с целью получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, оставшиеся 34 процента хотят приобрести недвижимость непосредственно для проживания или в инвестиционных целях.