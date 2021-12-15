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Россияне кинулись скупать недвижимость в одной стране ради вида на жительство

Spain-Real.Estate: россияне массово переезжают в Испанию ради получения ВНЖ

Фото: Shutterstock

Россияне массово переезжают в Испанию — они кинулись скупать там недвижимость ради вида на жительство (ВНЖ), говорится в сообщении портала Spain-Real.Estate, поступавшем в редакцию «Ленты.ру». Пик российского интереса к Испании пришелся на июль 2021-го, утверждают эксперты.

По их данным, в минувшем ноябре россияне стали на 7 процентов чаще, чем в октябре, интересоваться недвижимостью в этой стране ради ВНЖ. Также в прошлом месяце спрос на получение ВНЖ в Испании со стороны россиян оказался на 33 процента выше, чем в ноябре 2020-го и на 49 процентов выше, чем в ноябре допандемийного 2019 года.

По итогам 11 месяцев 2021-го (с января по ноябрь) российский спрос на получение испанского ВНЖ оказался на 27,6 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Ранее стало известно, что 66 процентов состоятельных российских покупателей зарубежного жилья рассматривают его покупку с целью получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, оставшиеся 34 процента хотят приобрести недвижимость непосредственно для проживания или в инвестиционных целях.

Нина Ташевская
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