В российском зоопарке рысь обласкала медведя из снега и попала на видео

В Калининградском зоопарке рысь по имени Сатик со всех сторон обласкала вылепленного из снега медведя и попала на видео. Ролик появился на странице зоопарка во «ВКонтакте».

«В Калининградском зоопарке самец рыси подружился с медведем! На самом деле ветренного Сатика хватило всего минут на 10-15. Хорошенько пометив снеговика со всех сторон, Сатик потерял к нему интерес», — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка поблагодарили слепившую снеговика семью и отметили, что он пережил встречу с хищником.

Ранее в национальном парке «Таганай» в Челябинской области фотоловушка запечатлела тренировку рысенка. Мать вывела его в лес, чтобы обучить котенка охотиться до начала брачного периода.