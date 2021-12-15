Собчак осудила продающих марафоны звезд и блогеров

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак осудила знаменитостей и популярных блогеров, продающих не имеющие практической ценности марафоны по саморазвитию и заработку. В видео, вышедшем на YouTube, Собчак назвала таких звезд инфоцыганами и поиронизировала над их курсами. Ведущая также предположила, почему подобные инфопродукты востребованы в России.

Как отметила Собчак, авторы бесполезных курсов и марафонов обычно продвигают свою деятельность в соцсетях. Особенно много их, как считает ведущая, в Instagram. «Они (продающие марафоны блогеры и звезды — прим. "Ленты.ру") плодятся и размножаются каждый день. Кормят подписчиков фоточками якобы роскошной жизни и мутными цитатами. И активно продают ничто», — раскритиковала их Собчак. Блогерша добавила, что так называемые инфоцыгане хотят продать себя как бренд без особых затрат.

Собчак поиронизировала над звездами, продвигающими свои марафоны. В частности, она прокомментировала инфопродукты телеведущей Регины Тодоренко, блогера Гусейна Гасанова, блогерш Елены Блиновской, Милы Левчук, Марии Капшуковой и Кати Петерсил.

Помимо того, она обратилась c резкой критикой к блогерше Валерии Чекалиной (Ler Chek), продававшей марафон о заработке, и предпринимателю Аязу Шабутдинову, основавшему компанию «Like Центр», которая проводит курсы и тренинги для бизнесменов. «Ler Chek, Аяз [Шабутдинов] и прочие, вы вообще не ****** [обнаглели] выклянчивать у бедных последние деньги и уговаривать их спустить все на воздух, то есть на ваши курсы? Это реально уже не смешно. Хотят люди учиться фигне — их дело. Но когда вы даете пошаговую инструкцию для явно людей без большого дохода, чтобы вогнать их в пожизненные долги — это уже реально перебор», — возмутилась Собчак.

При этом Собчак подчеркнула разницу между инфоцыганами и другими авторами курсов. «Конечно, если ты классный кулинар или визажист, сильный политик или оратор, или журналист, ты можешь открыть свои курсы и даже абсолютно честно чему-то научить. (...) Главный и единственный универсальный критерий инфоцыганства простой — вас учат тому, в чем сами вряд ли разбираются», — объяснила телеведущая.

Собчак также отметила, что в России резко растет рынок инфопродуктов. Телеведущая высказала свою версию того, почему в стране так стремительно развивается эта индустрия. По ее мнению, предпосылки для этого заложил тот факт, что в СССР была «мощная машина образования». «Уважение к печатному слову и к образованию никуда не делось, оно в генах. Когда-то самая читающая в мире страна осталась самой доверчивой к словам вроде "курс", "лекция", "семинар" или "интенсив". И место условного [физика] Льва Ландау вполне логично занимают Регина Тодоренко с [Викторией] Боней», — высказалась Собчак.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала дискуссию об устройстве России режиссера Александра Сокурова с президентом Владимиром Путиным. Телеведущая заявила, что Сокурова нельзя преследовать за его мнение.